Tuzla'da "scooter"lı zabıta dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesinde görev yapan zabıta ekipleri, trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda çevreye duyarlı elektrikli scooterlar ile görev yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede vatandaşlara daha kolay ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda elektrikli scooter kullanacak.

Tuzla zabıtası tarafından ilk defa kullanılmaya başlanan "Bin Bin" isimli elektrikli scooter ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, vatandaşlara ve işletmelere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, "Arkadaşlarımızla yeni teknolojik bir cihazı denedik. Bundan sonra da kullanmaya başlayacağız. Cihazımız biliyorsunuz çok trend olan elektrikli bir cihaz. Fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan, alternatif ihtiyaç kaynakları ile çevreye duyarlı olan bu tür aletler dünyada çok tutulan ve kullanılan durumda." ifadelerini kullandı.

- "Daha hızlı ve mobilize şekilde belediyecilik hizmetlerini sunacağız"