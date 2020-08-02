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Tuzla’da sosyal mesafeli bayramlaşma töreni

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Yeni normal dönem kuralları gereği alınan tedbirler ile Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı terasında düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programı, ilçe protokolü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kurum müdürleri ve vatandaşları bir araya getirdi.Maske, sosyal mesafe ve dezenfekte tedbirleri ile gerçekleştirilen bayramlaşma programına Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Deniz Harp Okul Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın’a vekaleten Deniz Kurmay Albay Mehmet Savaş Eser, Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Yeni normal dönem kuralları gereği alınan tedbirler ile Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı terasında düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programı, ilçe protokolü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kurum müdürleri ve vatandaşları bir araya getirdi.
Maske, sosyal mesafe ve dezenfekte tedbirleri ile gerçekleştirilen bayramlaşma programına Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Deniz Harp Okul Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın’a vekaleten Deniz Kurmay Albay Mehmet Savaş Eser, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yaşar Zehir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ile birlikte Tuzlalı vatandaşlar katıldı.
Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Hep birlikte yan yana olacağımız nice bayramlarda buluşmayı özledik. Paylaşma, yardımlaşma, merhamet ve hatırlama gibi insani değerleri yeniden anımsatan bayramlarda buluşmanın manevi huzurunu hep beraber yaşıyoruz. Bayramlarda hep en yakınımızdan başlayıp bayramlaşmayı sürdürmek esas olsa da bu bayram uyulması gereken maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bayramlaşmalarımızı sürdürmeliyiz. Aldığımız tedbirlere uymaya devam ederek tez vakitte yine beraberce kutlayacağımız bayramlarda buluşmak ümidiyle tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” sözleriyle bayram kutlama mesajı ile bayramlaşma sürecinde de ’maske, mesafe ve musluk’ diyerek tedbirlere uyulması için de çağrısını yinelemiş oldu.
Bayramlaşma programında konuşan Tuzla İlçe Kaymakamı Ali Akça ise, “Hani derler ya o eski bayramlar diye. İşte gerçekten özlediğimiz o eski bayramlardaki gibi bir araya gelerek kutladığımız o eski bayramlarda buluşabilmek dileklerimle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” ifadeleriyle bayram mesajını paylaştı.
Vatandaşların katılımı ile gerçekleşen bayramlaşma programı sonrası vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de, bayram mesajı ile birlikte sosyal mesafe ve maske kurallarına uyma çağrısını yinelediler.

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