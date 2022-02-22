Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da yat fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı'nda bulunan ve yat imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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