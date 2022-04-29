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Tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

29.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında 3 işçinin yaşamını kaybettiği, 9 işçin de hafif şekilde yaralandığı yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapılması ve vefat eden 3 işçinin ölü muayene işlemleri için Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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