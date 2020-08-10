Tuzla’daki geri dönüşüm çalışmalarına sıfır atık belgesi

Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetiminin sağlanması için mahalli idareler tarafından yürütülen, atığın kaynağında ayrıştırılması süreçlerinin etkinliğini arttırmak ve bu süreci tüm paydaşlarla daha verimli bir şekilde sürdürebilmek için, çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Yönetmeliği”olarak yayımlandı.

Sıfır atık yönetmeliği, sıfır atık hedeflerinin gerçekleştirilmesi için hizmet binaları özelinde ve mahalli idarelerde, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını, usul ve esaslarının gerçekleştirilmesini ve sıfır atık belgesi alma zorunluluğunu getirdi.

"Sıfır Atık Belgesi", öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor.

Bu doğrultuda, Tuzla Belediyesi ana binası, hizmet binaları ve sosyal tesislerde, Sıfır Atık Yönetmeliği, EK 3-B kapsamındaki süreçleri tamamlayarak başarıyla yürütülen sıfır atık çalışmaları, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak (Sıfır Atık Belgesi ile) belgelendirildi.

Tuzla Belediyesi yürüttüğü proje çalışmaları, saha uygulamaları ve bilgilendirme faaliyetleriyle birlikte Sıfır Atık Sürecini başarıyla yönetti. Atıkların yerinde ayrıştırılmasını, biriktirilmesini ve geri dönüşüme katılmasını amaçlayan Sıfır Atık Yönetimi ile hem doğaya saygı hem de ekonomiye katkı konuları işleniyor.

Tuzla Belediyesi Merkez Binası ve ek hizmet binalarında öncelikle tehlikeli ve tehlikesiz atık sahaları oluşturuldu. Daha sonrasında çalışanlara “Sıfır Atık Yönetmeliği” hakkında bilgi verildi. Ayrıca merkezlere üçlü sıfır atık toplama kutuları yerleştirildi. Üçlü sıfır atık toplama noktalarında biriken atıklar periyodik olarak geri dönüşüm merkezlerine transfer ediliyor. Geri dönüşüm merkezlerinde uygun süreçlerden geçirilen atıklar, işlendikten sonra ham madde olarak yeniden üretim sürecine katılarak doğayı ve kaynakların korunmasını sağlanıyor.