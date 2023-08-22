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Tuzla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

22.08.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da 447 kilo 510 gram sıvı uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili yürütülen çalışmaları kapsamında, 20 Ağustos'ta Tuzla'da 1 araç ve 2 tıra düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddesi de İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzla'da 1 araç ve 2 tıra yönelik operasyonda 20 bidon içinde 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiği, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de operasyona ilişkin görüntüleri, "Tebrik ederim" notuyla alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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İstanbul uyuşturucu operasyon

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