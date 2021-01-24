Tuzlaspor-Akhisarspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 3-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, rakiplerinin iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğini söyledi.
Taşkın, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arası kamp dönemini iyi geçirdiklerini vurgulayarak, "Bizim adımıza da bu sonuç ve kötü oyun sürpriz oldu. Devre arasından sonra ilk maçlar herkes için zordur ama bugün bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk. Akhisarspor bize 'istemezseniz, mücadele etmezseniz maç kazanamazsınız'ı gösterdi. Ne çok istedik, ne çok savaştık, ne de oyun anlamında bir şeyler yapabildik." ifadelerini kullandı.
Pozisyon bulmakta zorlandıklarını belirten Taşkın, "Sıkıntıları önce biz analiz edeceğiz. Bireysel hatalardan çok gol yiyoruz. Bu yine skora yansıdı. Rakibimiz birçok oyuncusunu kaybetti. Birçok da oyuncu kadrosuna kattı. Kapalı kutu olarak gelmişlerdi. Rakibimiz istedi ve kazandı. Yollarımızı ayırmamız gereken isimler varsa da onlarla da yollarımız ayrılacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- Dilsöz: "Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum"
TFF 1. Lig'de 9 maç sonra kazanan Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını dile getirdi.
Dilsöz, uzun bir aradan sonra galip geldiklerini hatırlatarak, "Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir mücadele verdiler. Hiç pozisyon vermediler. 30 puanı olan Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 yendik." diye konuştu.
Mesut Dilsöz, karakterli oyunculardan kurulu bir takımlarının olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Yönetimimiz transfer yasağını kaldırttı. Ellerinden geldiğince oyuncular kadroya kattılar. Sağ bekimiz Semih Görer, altyapımızdan yetişti ve ikinci maçına çıktı. Kalecimiz de aynı şekilde. Sonradan giren oyuncular da var. Güzel bir harman yapıyoruz. Akhisarsporlu taraftarların içi rahat olsun. Onlara daha iyi bir takım izleteceğiz. Umarım ilerleyen günlerde koronavirüs tedbirleri de kalkar ve hem tribün olarak hem de saha içi olarak coşkulu bir şekilde eski günlerimize döneriz. Çok acil bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet, deyim yerindeyse bize ilaç oldu. Uzun zamandır galibiyet alamıyorduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum."