Tuzlaspor-Akhisarspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 3-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, rakiplerinin iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Taşkın, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arası kamp dönemini iyi geçirdiklerini vurgulayarak, "Bizim adımıza da bu sonuç ve kötü oyun sürpriz oldu. Devre arasından sonra ilk maçlar herkes için zordur ama bugün bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk. Akhisarspor bize 'istemezseniz, mücadele etmezseniz maç kazanamazsınız'ı gösterdi. Ne çok istedik, ne çok savaştık, ne de oyun anlamında bir şeyler yapabildik." ifadelerini kullandı.

Pozisyon bulmakta zorlandıklarını belirten Taşkın, "Sıkıntıları önce biz analiz edeceğiz. Bireysel hatalardan çok gol yiyoruz. Bu yine skora yansıdı. Rakibimiz birçok oyuncusunu kaybetti. Birçok da oyuncu kadrosuna kattı. Kapalı kutu olarak gelmişlerdi. Rakibimiz istedi ve kazandı. Yollarımızı ayırmamız gereken isimler varsa da onlarla da yollarımız ayrılacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.