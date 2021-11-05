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Tuzlaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

05.11.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan: - "Henüz 3 gün olmasına rağmen sahaya verdiğimiz teorik bilgilerle futbolcu kardeşlerimiz ne istediğini bilen bir görüntü sergiledi" - Altaş Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan: - "Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Milli arada buna çalışıp daha iyi bir Denizlispor izlettirmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-0 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, aldıkları galibiyetin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, önemli bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti.

Göreve 3 gün önce başladığını vurgulayan Fidan, "Önemli bir rakiple oynadık. Bu maçtan aldığımız galibiyet bizi son derece mutlu etmiştir. Henüz 3 gün olmasına rağmen sahaya verdiğimiz teorik bilgilerle futbolcu kardeşlerimiz ne istediğini bilen bir görüntü sergiledi. Bu organizasyonla play-off içinde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Denizlispor cephesi

Altaş Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan ise şunları kaydetti:

"İlk yarı dengeli bir oyun oldu. Buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Milli arada buna çalışıp daha iyi bir Denizlispor izlettirmek istiyoruz. Tuzlaspor'u tebrik ediyoruz, iyi bir oyun sergilediler."

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