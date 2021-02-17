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  4. Tuzlaspor ve kulüp başkanı Recep Doğrul PFDK'ye sevk edildi

Tuzlaspor ve kulüp başkanı Recep Doğrul PFDK'ye sevk edildi

17.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Tuzlaspor ve kulüp başkanı Recep Doğrul PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor Kulübünü ve başkanı Recep Doğrul'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Kulüp başkanı Recep Doğrul'un ise sosyal medya hesabından yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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