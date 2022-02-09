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Tuzlaspor'u yenerek moral bulan Balıkesirspor galibiyet serisi hedefliyor

09.02.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor'u yenerek moral bulan Balıkesirspor galibiyet serisi hedefliyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor deplasmanından 3 puanla dönen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, galibiyet serisi yakalamak için Kocaelispor'u da yenmek istediklerini söyledi.

Bulak, ligin son sırasındaki kırmızı-beyazlı ekibin 24. haftada 12 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edeceği mücadele öncesi Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hasta, sakat veya cezalı oyuncularının bulunmadığını belirten Bulak, annesi rahatsızlanan kaleci Vukovic haricinde tam takım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Vukovic'in yarın takıma katılacağını dile getiren Bulak, şöyle konuştu:

"Bu hafta ligin güçlü ekonomisine sahip bir takımı ile oynayacağız. Geniş kadrosu var. En son Boluspor maçında izledik. Kendi evinde 2-1 kaybetti ama kadro olarak zengin ve bu lige göre iyi oyunculara sahip bir takımla oynayacağız. 24 puanları var. Onlar da barajdaki takımlardan. Bu arada transfer de yaptılar ama transfer yapmak 'güçlendik' anlamı taşımıyor. Bazen transfer zararlı da olabiliyor çünkü eldeki oyuncuyu da kaybedebiliyorsunuz. İyi bir takım, iyi bir hücum hattı var ama biz nasıl oynadığımızı biliyoruz. Ümit ediyorum inşallah iyi bir maç oynayacağız ve kazanacağız. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Bizim amacımız Kocaelispor maçından 3 puan alıp bir serinin başlangıcını yapmak."

Giray Bulak, ligde kalmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu konuda kendilerine, oyuncularına, şehre ve yönetime güvendiklerini vurgulayan Bulak, "Bu yolda inşallah bir şeyler yapacağımıza inançlıyız ve bunu içten söylüyorum. Bir ışık görür gibi bir his var içimde. İnşallah bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

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