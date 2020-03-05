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Tuzla’ya yüksek insani değerler ödülü

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, beşinci kez sahiplerini buldu.

Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, beşinci kez sahiplerini buldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Belediyecilik hizmetleri ile insanın gelişimini ve demokratik değerlerin temel değerlerimizle barışık olduğunu destekleyen çalışmaları” dolayısıyla sunulan ödülü aldı.
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı.
Üsküdar Üniversitesi tarafından bu yıl beşinci kez verilen ödüller, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Bilim İnsanı Prof. Dr. Banu Onaral, Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, Yazar-Akademisyen Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Elazığ depreminin kahramanlarından Mahmud El Osman’a takdim edildi.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı da ödüllendirildi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Belediyecilik hizmetleri ile insanın gelişimini ve demokratik değerlerin temel değerlerimizle barışık olduğunu destekleyen çalışmaları” dolayısıyla sunulan ödülü aldı.
Sosyal Belediyecilik alanında öncü projeler ile insan merkezli ve ortak akılla yönetilen şehir için çalışmalarına yön veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada; “Öncelikle kazandığımız ödülün manevi hazı bizler için çok kıymetli. Evrensel insani değerleri her zaman hizmetlerimizin ana ekseni olarak kabul edip, özünde ve merkezinde insan olan projeler üretme gayretimizden asla taviz vermedik. Küçük bir Anadolu ölçeği olan ilçemizde akılcı çözümler ile, insani değerleri yücelten projeleri hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bu alanda yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Layık görüldüğümüz ödül için canı gönülden teşekkürlerimi belirtip, ödülün manası ile de bize hem motivasyon hem de yeni sorumluluklar kattığının altını özellikle çizmek istiyorum. “ dedi.
Üsküdar Üniversitesi, Adalet, Dürüstlük, Şefkat ve Merhamet, Şeffaflık, Cesaret, Empati ve Sorumluluk, Güven ve Sadakat, Utanma, Alçakgönüllülük, Yardımlaşma, Helalleşme, Selamlaşma, İçtenlik, Bağışlama, Cömertlik, Fedakârlık, Minnettarlık, Çoğulculuk, Katılımcılık, Özgürlükçülük, Hesap Verebilirlik, Uzlaşmacılık, Yenilikçilik, Vefa gibi 24 altın değeri yaşatmayı bir görev addediyor. Bu amaçla her sene Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun değer gördüğü kişi ve kurumlara “Yüksek İnsani Değerler Ödülleri”ni takdim ediyor.

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