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Tuzluca’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

26.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Tuzluca’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken çatıda maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Tuzluca ilçesinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çatıda ki yangın kısa sürede söndürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, "İlçede aynı günde ikinci kez çıkan yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınması bizi sevindirdi. Ayrıca yangın çıkma ihtimallerinin havaların soğuk olması nedeniyle yakılan kalorifer kazanlarının kontrol ve bakımları yapılarak derece ayarlarına dikkat edilmesi konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. İtfaiye ekiplerimizin bu özveri çalışmalarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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