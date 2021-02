TV+ 2021’e hızlı başladı

- TV+ ile şubat dopdolu geçecek

Kaliteli yapımları seyircilerle buluşturmak için sürekli kendini güncelleyen TV+, şubat ayında da tüm dünyanın merakla takip ettiği yapımları kataloğuna ekledi. İnsanların duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına izin veren bir beyin implant’ı icat eden bir adamın hikayesini konu alan "The Feed", ceza evlerinde yaptığı röportajlarla, hüküm giymiş seri katillerin suçlarını yeniden inceleyen "Killer Women with Piers Morgan" belgeselinin ikinci sezonu ve geçmişten çeşitli teknoloji parçalarının yeniden birleştirilmesine odaklanan bir BBC Four belgesel programı "James May: The Reassembler" ilk iki sezonuyla 5 Şubat Cuma günü itibariyle sadece TV+’ta olacak.

Şubat ayında sadece TV+ ekranlarında seyirciyle buluşacak diğer yapımlar arasında ünlü isimlerin içine düştüğü krizleri duyurmadan halletmeye çalışan bir PR şirketi ve çalışanlarını konu alan Anna Paquin’li kadrosuyla "Flack", New Orleans'ta yaşayan bir yargıcın trafik kazasıyla değişen hayatını anlatan "Honor", hayatını dedektifliğe adamış bir kadının hikayesini konu alan "Bancroft", İngiltere’de çok başarılı bir sitcoma imza atan ve Amerikan versiyonunu yapmak için Amerika’ya taşınan bir çiftin yaşadıklarını anlatan Matt LeBlanc’ın başrolde olduğu "Episodes", 2011 yılında yaşanan bir cinayet olayını konu alan "A Confession" ve birden tüm varlıklarını kaybeden zengin bir ailenin hayatına odaklanan 2020 Emmy’lerinde en iyi komedi dizisi ödüllü "Schitt's Creek" bulunuyor.