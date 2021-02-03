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TV+ 2021’e hızlı başladı

03.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü yapımları kataloğuna ekleyerek Türkiye’de ilk defa gösterime sokan TV+’ta, şubat ayında onlarca dizi, film ve belgesel seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en çok tercih edilen televizyon platformu TV+, yeni yılda da ekran tutkunları tarafından ilgiyle takip edildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon platformu TV+, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayında TV+’ı en fazla izleyen şehir İstanbul olurken, İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Batman takip etti.

Ocak ayında TV+’ta en çok izlenen yapımlar arasında, başrollerinde komedi türünün usta isimlerinden Binnur Kaya, Uğur Yücel ve Feyyaz Yiğit’in bulunduğu "Cinayet Süsü", küçük kızı ile aynı zeka seviyesine sahip zihinsel engelli bir babanın haksız yere suçlanmasını anlatan dram filmi "7. Koğuştaki Mucize" ve sadece ıslık çalarak iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini konu alan "Sibel" yer aldı. Ayrıca bir grup suçlu insanın uzaya giderek tehlikeli görevler üstlenmesini anlatan gerilim filmi "High Life" ve konusuyla büyük ilgi gören süper kahraman filmi "Aquaman" de en çok izlenen yapımlardan oldu.

- TV+ ile şubat dopdolu geçecek

Kaliteli yapımları seyircilerle buluşturmak için sürekli kendini güncelleyen TV+, şubat ayında da tüm dünyanın merakla takip ettiği yapımları kataloğuna ekledi. İnsanların duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına izin veren bir beyin implant’ı icat eden bir adamın hikayesini konu alan "The Feed", ceza evlerinde yaptığı röportajlarla, hüküm giymiş seri katillerin suçlarını yeniden inceleyen "Killer Women with Piers Morgan" belgeselinin ikinci sezonu ve geçmişten çeşitli teknoloji parçalarının yeniden birleştirilmesine odaklanan bir BBC Four belgesel programı "James May: The Reassembler" ilk iki sezonuyla 5 Şubat Cuma günü itibariyle sadece TV+’ta olacak.

Şubat ayında sadece TV+ ekranlarında seyirciyle buluşacak diğer yapımlar arasında ünlü isimlerin içine düştüğü krizleri duyurmadan halletmeye çalışan bir PR şirketi ve çalışanlarını konu alan Anna Paquin’li kadrosuyla "Flack", New Orleans'ta yaşayan bir yargıcın trafik kazasıyla değişen hayatını anlatan "Honor", hayatını dedektifliğe adamış bir kadının hikayesini konu alan "Bancroft", İngiltere’de çok başarılı bir sitcoma imza atan ve Amerikan versiyonunu yapmak için Amerika’ya taşınan bir çiftin yaşadıklarını anlatan Matt LeBlanc’ın başrolde olduğu "Episodes", 2011 yılında yaşanan bir cinayet olayını konu alan "A Confession" ve birden tüm varlıklarını kaybeden zengin bir ailenin hayatına odaklanan 2020 Emmy’lerinde en iyi komedi dizisi ödüllü "Schitt's Creek" bulunuyor.

Ayrıca, lisede öğretmenlik yapan genç bir kadının bir velisi ile çıktığı randevu gecesinde başına gelenleri konu alan "Liar"ın ikinci sezonu, iki yakın üniversiteli genç kızın yaşadıklarını anlatan "Clique", kayıp oğlunun senelerce izini süren bir babanın yaşadıklarına odaklanan "The Missing"in ikinci sezonu ve efsanevi dövüş sanatı ustası Huo Yuanja'nın gerçek hayatından esinlenerek yapılmış "Fearless" şubat ayında sadece TV+’ta olacak.

- Tutkunları için onlarca film sadece TV+’ta

Seçkin dizi ve belgesellerin haricinde film tutkunları için de onlarca yapımı kataloğuna ekleyen TV’ta şubat ayında, "Acayip Güzelim", "Deli ve Dahi", "Bana Bir Soygun Yaz 2", "Kaçış Planı 3", "Lego Filmi 2", ve "Gece Vardiyası" gibi filmlerin yanı sıra "Terminal", "Ormana Misafir", "Kaçakçı", "Suçlu", "Sanghay Takibi", "Kime Niyet Kime Kısmet", "Yüzleşme", "Neredeyse Arkadaşlar", "Yuli" ve "London Road" da ekranlarda olacak.

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