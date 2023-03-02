TV yayın akışı 2 Mart 2023 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Mart Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Mart Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 2 Mart Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Mart Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Mart Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 MART 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

06:oo Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

00:40 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:10 Mutfak Bahane

05:10 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Veda Mektubu

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Veda Mektubu

02:45 Kuzey Güney

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

17:45 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

22:30 Ego

01:00 Yasak Elma

03:30 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Dünden Sonra Yarından Önce

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:45 Vuslat

09:10 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:10 Yürek Çıkmazı

14:50 Adını Sen Koy

16:40 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:10 Yürek Çıkmazı

01:50 Hayallerinin Peşinde

03:40 Yunus Emre

06:00 Kapanış

