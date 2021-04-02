Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun seanslarından yol çıkarak kaleme aldığı kitaplar son dönemde televizyon tarihine damga vurdu. Doğduğun Ev Kaderindir projesinin beğeniyle takip edilmesinden sonra Budayıcıoğlu’nun kitaplarından hareketle Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizileri çekilmeye başlandı. Bu furyaya Camdaki Kız dizisi eklenmek için gün sayıyor. Fragmanları büyük bir dikkatle takip edilen dizinin başrollerini ise Kırmızı Oda’da Boncuk ve Can karakterine hayat veren Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor. Nalan ve Sedat’ın hikayesini anlatacak olan dizinin kitabındaki öyküsünü sizler için derledik. ‘Camdaki Kız’ kitabı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun diğer kitaplarında olduğu gibi gerçek seanslarından kesitler sunuyor. Yaşanmış hikayeleri anlatan kitap ilk olarak aslında ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisine ilham oldu. Kitapta 30 sayfalık bir bölümde Mehdi ve Zeynep’in dünyası anlatıldı. Geri kalan sayfalar ise ‘Camdaki Kız’ dizisinde izleyiciyle buluşacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin romanı ve uyarlaması arasındaki farklar okuyucuları şaşırttı! Nalan ve Sedat’in hikayesi aslında temelde, “Doğduğun evde mutlu olmayı öğrenemediysen hayatın başında neyin peşinden koşacaksın” sorusuna odaklanıyor. Nalan’ın doğduğu evde bulamadığı mutluluğu arayışı seyirciyi bambaşka sorgulamalara itmeye hazırlanıyor.

Nalan, evinin camından hayatı izleyen genç bir kızdır. 25 yaşında ve mimar olan Nalan’ın yaşamı ilginçtir. Çünkü naif ve çevresindeki herkesten farklı olan Nalan, kötülüğü hiç bilmez ve tamamen iç dünyasında yaşar. Toplum içerisine karışmayı tercih etmeyen Nalan adeta bir fanusun içinde gibi hayatını sürdürür. Tek çocuk olan Nalan aslında oldukça varlıklı bir ailenin kızıdır. Her şeye sahip olmasına rağmen kendi halinde bir hayatı tercih eder. Maddi olarak sahip olduklarının yanında Nalan ruhen büyük bir yalnızlık içindedir. Aile ilişkileri bir hayli bozuk olan Nalan, annesinin bütün kötü davranışlarını ve soğuk tavırlarını da her daim alttan alarak içine atar. Hikayenin diğer kahramanı ise Sedat’tır. 30’lu yaşlarının başında olan Sedat, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri Rafet Koroğlu’nun oğludur. Sedat çocukluğundan beri babasının gölgesi altında kalmıştır. Tek amacı onun gözüne girebilmektir. Ancak bunu hayatı boyunca bir türlü beceremez ve babasının devamlı olarak aşağılamalarına maruz kalır. Sedat dışarıdan oldukça güçlü gözükse de aslında iç dünyasında yarım kalmıştır.