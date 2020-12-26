TV yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Aralık Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Aralık Pazar kanalların yayın akışında neler var? 27 Aralık Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Aralık Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Aralık Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Alev Alev
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:50 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:30 İyi Aile Babası
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler 2
01:30 Kod Adı: Angel
03:30 5N1K
04:15 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
23:45 Yasak Elma
02:15 Bay Yanlış
04:30 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk
07:00 Med Cezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin İle Moda
13:00 Sol Yanım
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
03:15 Ölüm Dövüşü
04:00 Türk Müziği
05:30 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:45 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Kalk Gidelim
17:10 Yabancı Sinema "Madagaskar 2: Afrika"
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:45 Diriliş "Ertuğrul"
04:50 Şehirden Uzakta
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