Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 05.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

5 Ocak 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Ocak Salı akşamı Dizi Gecesi, Baraj, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Hedefim Sensin ve Akıncı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 5 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Ocak Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Ocak Salı kanalların yayın akışında neler var? 5 Ocak Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Ocak Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ocak Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

5 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çocuktan Al Haberi
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Seçkin Tetikçiler
02:15 Seçkin Tetikçiler
04:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
23:40 Hercai
02:30 Akıncı
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
22:15 Hekimoğlu
01:15 Gelinim Mutfakta
03:15 Yatıya Misafirim Var
05:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
00:15 Son Yaz
02:45 Kefaret
04:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
00:45 Menajerimi Ara
03:10 Görev Uğruna (Yabancı Sinema)
04:40 Görev Uğruna (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Müslüm (Yerli Sinema)
20:00 Dizi Gecesi
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
23:00 Son Şans (Yabancı Sinema)
03:25 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
70 yıllık telif süresi bitti! Yayınevleri zaman kaybetmedi70 yıllık telif süresi bitti! Yayınevleri zaman kaybetmedi
Charlize Theron’un tahtını almıştı!Charlize Theron’un tahtını almıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

İlginizi Çekebilir

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Z kuşağının bilmediği bir döneme damga vuran Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye yıllar içerisinde neler yaptı?

Türkiye’nin Eurovision macerası!

George Orwell’ın eserlerinin 70 yıllık telif süresi sona erdi

70 yıllık telif süresi bitti! Yayınevleri zaman kaybetmedi

Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yasak Elma dizisine yorumlar gecikmedi!

Zeki Müren’in ameliyatından önce annesine yazdığı mektup yıllar sonra duygulandırmaya devam ediyor!

Zeki Müren’in annesine yazdığı mektup duygulandırdı!

Zengin fenomenler elmas kaplı koridorları ve dev sinema odalarıyla lüks evlerini sergiledi!

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Muhtemelen bu resimdeki dört yapraklı yoncayı bulamazsınız!

Resimdeki dört yapraklı yoncayı görebiliyor musunuz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.