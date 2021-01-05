Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çukur ve Yasak Elma yarışı... 4 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Çukur ve Yasak Elma yarışı... 4 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 05.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çukur ve Yasak Elma yarışı... 4 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

4 Ocak 2021 Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 4 Ocak Pazartesi günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 4 Ocak 2021 Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

4 Ocak Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 4 Ocak 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Aile Arasında, Harry Potter ve Sırlar Odası, Akıncı, Yasak Elma, Akıncı, Çukur ve O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2017 buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Akıncı dizisinin tekrar bölümü yayınladı.

Fox TV'de ise "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi “Yasak Elma" ekranlara geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2017 programı ekrana geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur” dizisi yayınlandı.

4 OCAK 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 4 Ocak 2021 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 4 Ocak Pazartesi total reyting rakamları açıklandı.

4 Ocak Pazartesi total reyting sıralaması** şöyle oldu;

  • TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ise en çok izlenenler sırasında birinciliği aldı.
  • Show TV’nin fenomen haline gelen dizisi Çukur totalde en çok izlenen ikinci program oldu.
  • Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma ise üçüncü olarak listeye giriş yaptı.
  • ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programı en çok izlenenler listesine dördüncü oldu.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber total reyting sıralamasına beşinci sıradan girdi.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış: Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Çukur yerini aldı. Beşinci sıraya ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin özet bölümü yerleşti.

Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Türkiye’nin Eurovision macerası!Türkiye’nin Eurovision macerası!
Herkes ondan çok korkmuş!Herkes ondan çok korkmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

İlginizi Çekebilir

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

TV yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

5 Ocak 2021 TV yayın akışı...

Z kuşağının bilmediği bir döneme damga vuran Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye yıllar içerisinde neler yaptı?

Türkiye’nin Eurovision macerası!

George Orwell’ın eserlerinin 70 yıllık telif süresi sona erdi

70 yıllık telif süresi bitti! Yayınevleri zaman kaybetmedi

Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yasak Elma dizisine yorumlar gecikmedi!

Zeki Müren’in ameliyatından önce annesine yazdığı mektup yıllar sonra duygulandırmaya devam ediyor!

Zeki Müren’in annesine yazdığı mektup duygulandırdı!

Zengin fenomenler elmas kaplı koridorları ve dev sinema odalarıyla lüks evlerini sergiledi!

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.