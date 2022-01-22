TVF Başkanı Üstündağ, Balkan Voleybol Birliği Başkanlığına seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan 23. Balkan Voleybol Birliği (BVA) Genel Kurulunda, Balkan Voleybol Birliği Başkanlığına getirildi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, 11 ülke temsilcisinin katıldığı genel kurulda Üstündağ, birlik başkanlığına getirildi. Genel kurula, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert ile Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Müdürü görevinin yanı sıra Balkan Voleybol Birliği Genel Sekreteri Nilüfer Başak Shimonsky de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın başkanlığa seçilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TVF Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ uzun yıllardır Türk voleyboluna çok başarılı bir şekilde hizmet ediyor. Avrupa voleyboluna da değer katan en önemli isimlerden biri. Türk voleybolu, Başkan Üstündağ yönetiminde son yıllarda başarılı organizasyonlara imza attı. Yeni görevinde de çok başarılı olacağına eminim. Başkanlığının voleybolumuz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

TVF Başkanı Üstündağ da yaptığı açıklamada "Beni böyle önemli bir göreve layık gören başta CEV Başkanı Sayın Aleksandar Boricic olmak üzere tüm üye ülke federasyon temsilcilerine teşekkür ediyorum. Türk voleybolunu böyle bir görevde temsil edeceğim için de çok mutlu ve gururluyum." dedi.

