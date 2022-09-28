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  4. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Kuduz Günü" açıklaması:

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan "Dünya Kuduz Günü" açıklaması:

28.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünya çapında her yıl 60 binden fazla kişinin kuduz enfeksiyonundan öldüğü tahmin edilmektedir"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünya çapında her yıl 60 binden fazla kişinin kuduz enfeksiyonundan öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi.

Eroğlu, Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, küresel tehdit olmaya devam eden kuduzun, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik, viral öldürücü bir hastalık olduğunu belirtti.

Kuduzun, hayvanlardan insana ısırık, salya ve tırmalama gibi yollarla bulaşabildiği uyarısında bulunan Eroğlu, Dünya Kuduz Günü'nün, söz konusu hastalığın ne olduğu ve hastalıkla nasıl mücadele edileceği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ortaya çıkarıldığını aktardı.

Eroğlu, kuduz hastalığının 150'den fazla ülke ve bölgede görüldüğü bilgisini paylaşarak, "Klinik semptomlar ortaya çıktıktan sonra yüzde 99 ölümcül olan bu hastalık doğru bir aşılama protokolü ile günümüzde yüzde 100 önlenebilmektedir. Dünya çapında her yıl 60 binden fazla kişinin kuduz enfeksiyonundan öldüğü tahmin edilmektedir. İnsan ölümlerinin çoğu enfekte köpeklerin ısırması sonucu meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Dünya Kuduz Günü'nün bu yılki temasının "Kuduz; Tek Sağlık, Sıfır Ölüm" olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ölümcül hastalığı önlemek ve en nihayetinde hayvan sağlığını ve halk sağlığını korumak amacıyla, toplumsal farkındalığın artırılması, sahipli hayvanların her yıl kuduz aşılarının yaptırılması, takip edilmesi ve kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların yerel yönetimlerce toplanılarak kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, hastalığın tespit edildiği bölgelerde yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarının ara verilmeden uygulanması yani evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının eş zamanlı aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımın uygulamaya konulması gerekmektedir."

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