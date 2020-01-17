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  4. TV+’tan çocuklara karne hediyesi

TV+’tan çocuklara karne hediyesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network, Baby TV, Duck TV, Minika Çocuk, Minika Go ve TRT Çocuk HD, bir hafta süresince ücretsiz izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yeni nesil televizyon izleme platformu TV+, öğrencilerin sömestir tatilini eğlenerek geçirmeleri için çocuk kanallarını tüm üyelerine açacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in Türkiye’nin her yerinde, her yaştan kullanıcısı tarafından en fazla izlenen dijital TV platfomu TV+, çocuk izleyicilerini sömestir tatilinde eğlendirecek bir karne hediyesi hazırladı.

2019’da 1,5 milyar saat izlenme süresine ulaşan TV+, 20-26 Ocak tarihleri arasında çocuk kanallarını tüm üyelerine hediye ediyor. Geçen yıl en çok çocuklara yönelik dizilerin izlendiği TV+’ın kanalları arasında yer alan Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network, Baby TV, Duck TV, Minika Çocuk, Minika Go ve TRT Çocuk HD, bir hafta süresince ücretsiz izlenebilecek.

Kullanıcıların tercihlerine göre seçilen Harry Potter Serisi, 4N1K, Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas, The Lion King, Kral Şakir, The Lego Movie ve Wall-E gibi yapımlar, çocukların tatil keyfine keyif katacak. Zengin içeriğiyle her yaştan izleyiciye hitap eden TV+, 2020’de de dünyada ve Türkiye’de ses getiren pek çok film ve diziye ev sahipliği yapacak.

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