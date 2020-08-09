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Tyana Antik Kenti'nde 4. yüzyıla ait kilise ortaya çıkarıldı

NİĞDE HABERLERİ  | 09.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Niğde'nin Kemerhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında sekizgen planlı kilise bulundu - Kazı başkanı Doç. Dr. Osman Doğanay: - "Kazıların en önemli buluntusu sekizgen planlı kilise. Anadolu'da çok az sayıda örnekleri var. Kapadokya bölgesinde bu boyutta tek örnek."

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Kemerhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 4. yüzyıla ait sekizgen planlı kilise bulundu.

Tyana Antik Kenti'nde 19 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılarda, 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve Anadolu'da örneğine az rastlanan sekizgen planlı kilise ile sikkeler bulundu.

Kazı heyeti başkanı ve Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Doğanay, AA muhabirine, Tyana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 2001 yılında İtalyan bir ekip tarafından başlatıldığını söyledi.

Bu yıl kazı çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı kararıyla devam ettiğini belirten Doğanay, pandemi nedeniyle çalışmaların bazı kısıtlamalarda dönüşümlü olarak daha küçük ekiple devam ettiklerini aktardı.

- "Kapadokya'da bu boyutta tek örnek"

Doğanay, çalışmalarda Tyana Antik Kenti'nin tarihlendirilmesinde önemli yer tutan sikkeler bulduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sikkelerin milattan sonra 4. yüzyılın başlarına ait olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle sur duvarlarının, su kemerlerinin yapım tarihiyle ilgili elimizde bir kanıt oldu. Özellikle bizim dönemde başlayan kazıların en önemli buluntusu sekizgen planlı kilise. Anadolu'da çok az sayıda örnekleri var. Kapadokya bölgesinde bu boyutta tek örnek. Kilisenin tarihlendirilmesi konusunda bazı tereddütlerimiz vardı, tahmin edebiliyorduk ama burada bulduğumuz sikkeler sayesinde kilisenin milattan sonra 4. yüzyıla yapıldığını teyit etmiş olduk."

Tyana Antik Kenti için su kemerleri, havuz ve Roma hamamının önemli yapılar olduğuna dikkati çeken Doğanay, kentin geçmişinin de 4 bin yıl öncesine dayandığını dile getirdi.

Doğanay, kentin İç Anadolu Bölgesi'ni Mezopotamya Havzası'na ve Akdeniz kıyılarına bağlayan Gülek geçidinin tam ağzında bulunduğu için 4 bin yıl boyunca kesintisiz iskan gördüğünü sözlerine ekledi.

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