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Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

20.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde Müze Müdürü Yakup Ünlüler: - "Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda eser, daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize göstermekte"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Müze Müdürlüğünce Tyana Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazısı çalışmalarında Roma dönemine ait yüz hatları belirgin ve yıpranmamış mermerden kadın figürü bulundu.

Müze Müdürü Yakup Ünlüler, AA muhabirine, Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nin kuzeybatısında 2018'de yaptıkları tespit çalışmalarında bir yerleşim ve nekropol (mezarlık) alanı tespit ettiklerini söyledi.

Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararınca buradaki sit potansiyelinin ortaya konulması amacıyla kazı çalışmalarına karar verildiğini anlatan Ünlüler, 2021'de Niğde Müze Müdürlüğünce sondaj kazısı yaptıklarını belirtti.

Ünlüler, 6 sondaj kazısı sonunda Roma dönemine ait mimari yapı kalıntıları ile Bizans dönemine ait mezar yapıları tespit ettiklerini dile getirdi.

Alanın Roma döneminden sonra Bizans döneminde nekropol alanı olarak kullanıldığının anlaşıldığını anlatan Ünlüler, şu bilgileri verdi:

"Bu çalışmalarda 5 numaralı sondajda yüzey toprağının hemen altında bir figürün parçasını tespit ettik, kazı çalışmasıyla ortaya çıkardık. Eser hakkında genel olarak bilgi vermek gerekirse ince grenli mermerden yapılmış, yüz hatlarında işlenen gözleri, burnu ve dudakları çene yapısıyla orantılı şekilde işlenmiş. Figürün, dudaklar ve yanaklar hafif dolgun, çene hafif dışarı çıkık, burun kısmı hafif kemerli, kalın kaşlı ve bademsi gözlere sahip. Saç durumuna baktığınızda tepeden ikiye ayrılan kıvrımlı saçlar, alından şerit şeklinde arkada topuz halini alıyor. Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda eser, daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize göstermekte."

Heykelciğin genel itibarıyla mermerin kaliteli, işçiliğin çok yüksek olması sebebiyle çok rütbeli veya zengin birisinin yaptırdığını düşündüklerini dile getiren Ünlüler, "Eserin tanrıçadan daha çok genç bir kadını tasvir ettiğine dair bir kanaat var bizde." dedi.

- "Bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz"

Müzenin 4. salonunda Tyana Antik Kenti'nden çıkarılan Roma dönemine ait eserlerin sergilendiğini de bildiren Ünlüler, bu eserin de vitrinde yapılacak düzenlemenin ardından ziyarete açılacağını ifade etti.

Ünlüler, alanın Kayseri Koruma Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini dile getirerek, "Bu alanlarda bilimsel kazı dışında bir uygulama yapılamaz. O bölgede Tyana Antik Kenti kazı başkanlığınca kazı çalışmaları planlanıyor. Yürütülecek bilimsel kazı çalışmalarıyla bu alanda bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü önemli bir yer." diye konuştu.

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