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TYB Erzurum Şubesi ’Sanal Şiir Şöleni’ ile bir ilke imza atıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 26.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

Covid-19 sürecinde faaliyetlerini internet ortamına taşıyan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, Türkiye’de ilk defa “Sanal Şiir Şöleni” düzenliyor.Kitap tanıtımları, konferans ve sohbet programlarını Instagram ve diğer sosyal medya araçları üzerinden yürüten Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, Ramazan ayı boyunca birbirinden önemli isimleri sohbet programlarında ağırladı.

TYB Erzurum Şubesi ’Sanal Şiir Şöleni’ ile bir ilke imza atıyor

Covid-19 sürecinde faaliyetlerini internet ortamına taşıyan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, Türkiye’de ilk defa “Sanal Şiir Şöleni” düzenliyor.
Kitap tanıtımları, konferans ve sohbet programlarını Instagram ve diğer sosyal medya araçları üzerinden yürüten Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, Ramazan ayı boyunca birbirinden önemli isimleri sohbet programlarında ağırladı. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli yaptığı açıklamada bu faaliyetlere bugün yapacakları ve internet ortamında bir ilk olacak olan “Sanal Şiir Şöleni” ile devam edeceklerini belirtti.
Türkiye’nin değişik illerinden şairlerin katılacağı “Sanal Şiir Şöleni” M.Hanefi İspirli’nin yönetiminde saat 21.00’da gerçekleştirilecek.
M.Hanefi İspirli, Vahdet Nafiz Aksu, Tayyib Atmaca, İsmail Bingöl, Reşat Coşkun, Sedat Emrem, M.Yaşar Genç, Ali Coşkun Hirik, Mucip Kına, Y.Ziya Kibar ve Yusuf Kotan gibi isimlerin şiirlerini seslendireceği “Sanal Şiir Şöleni” Instagram üzerinden 26 Mayıs 2020, 21.00’da @muhammetispirli ve katılımcı şair isimlerinden canlı yayın takip edilebilecek.

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