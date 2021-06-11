YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

11.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç gün süren şampiyonanın son gününde 10 kilometrelik parkurda yüzen sporcular, madalyanın yanı sıra milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen üç gün süren Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Marmaris Körfezi'nde özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 160 sporcu 5, 7,5 ve 10 kilometrelik parkurlarda kulaç attı.

Şampiyonanın son gününde 10 kilometrelik parkurda yüzen sporcular, madalyanın yanı sıra milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti.

18 kişilik milli takıma seçilecek sporcular, 22-25 Temmuz'da Fransa'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

10 kilometre serbest stilde dereceye giren sporcular ve takımları şöyle:

- 18 yaş kızlar

1- Aleyna Nur Sungur (Kayseri Gençlik Hizmetleri) 2.11.51.53

2- Doğa Babacan (Galatasaray) 2.14.34.53

3- Behresultan Oral (Enka Spor) 2.30.03.05

- 18 yaş erkekler

1- Batuhan Ecrin Pınar (Altınkulaç Yüzme Spor) 2.01.41.28

2- Hamza Yavuz (Enka Spor) 2.02.43.08

3- Davut Erdoğan (Elit Seva GSK) 2.10.21.20

- 19 yaş kızlar

1- Ilgın Çelik (TED Mersin Koleji) 2.16.51.06

- 19 yaş erkekler

1- Polat Uzer Turnalı (Nilüfer Belediye Spor) 2.01.42.40

2- Çağatay Alper Üstününal (Kocaeli Yüzme Kulübü) 2.08.16.24

3- Celal Buğra Yıldız (Kayseri Yüzme Spor) 2.25.02.79

20-30 yaşları arası

1- Doğukan Demir (Ferdi) 2.29.48.99

Dereceye giren sporculara finiş alanında madalyaları törenle verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Fethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldıFethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:34
Yatsı
22:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.