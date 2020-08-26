TYF Başkanı Akdurak'tan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Akdurak'ın, Kocaeli'de faaliyetlerini sürdüren yelken kulüplerinin desteklenmesinin bu branşa değer katacağını belirtip, Büyükakın'a teşekkür ettiği ifade edildi.

TYF ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yapılabilecek iş birliklerinin ele alındığı ziyarette, kentin su sporları açısından çok önemli avantajları bulunduğu vurgulandı.

