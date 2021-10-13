Tyson Fury'den Ronaldo'ya: Bu şehir ikimize fazla

'Çingene Kral' lakaplı Tyson Fury, geçtiğimiz pazar gecesi ABD'li rakibi Deontay Wilder'ı nakavt ederek WBC ağır sıklet unvan maçını kazanmış ve şampiyonluk kemerini korumuştu.

Manchester United'a olan sevgisi iyi bilinen Fury, 12 yıl sonra yuvaya dönen ve sezona iyi bir giriş yapan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

The Sun'a açıklama yapan Fury, Ronaldo'ya esprili bir dille sataşmayı da ihmal etmedi:

"Ronaldo'nun Old Trafford'a dönmesinden ötürü çok mutluyum ama bu şehir ikimize fazla. Manchester'da yaşasaydım bu büyük bir sorun olurdu neyse ki Morecambe'de, otoyolun 1 saat uzağında oturuyorum. Aramızda epey bir mesafe var."

"ÇAĞIMIN EN İYİSİ BENİM"

Ringlerde kendisiyle dövüşenlere üzüldüğünü söyleyen Fury; Açıkçası benimle dövüşmek zorunda kalanlara üzülüyorum. Çağımın en iyisi benim. Tarihteki herhangi bir boksörü yenebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

