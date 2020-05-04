TZOB: Fındıkta doğru ilaçlama külleme hastalığını önlüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini, doğru ilaçlamayla önüne geçilebilen külleme hastalığıyla mücadeleye başlamaları konusunda uyardı.

Soydan, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde yürütülen zirai çalışmayı takip ederek, üreticilerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Soydan, fındıkta yaşanabilecek külleme hastalığının rekolte kaybı, kalite düşüklüğü ve çürümelere neden olabileceğini söyledi.

Şu günlerde başta külleme hastalığı olmak üzere fındıkta hastalık ve zararlılara karşı zirai mücadelenin başladığına dikkati çeken Soydan, üreticilerden bu süreci ilaçlama yaparak geçirmelerini istedi.

Soydan, fındığın ülke için oldukça önemli olduğuna işaret ederek, "Üreticilerimiz zirai mücadele konusunda elinden geleni yapmalıdır. Özellikle bilinmelidir ki doğru ilaçlama, fındıkta külleme hastalığının önüne geçiyor." dedi.

Külleme hastalığının özellikle fındık mahsullerinde yaprak ve çotanaklarda beyaz bir tabaka oluşturarak ürünün çürümesine sebep olduğunu belirten Soydan, "Dolayısıyla devamında fındığın çürüyerek dökülmesine sebep oluyor. Bu hastalıklarla mücadele bu günlerde yapılıyor. Üreticimiz önceki yıllarda hastalık görülmeyen bahçelerine de zirai ilaçlama yapmalıdır." diye konuştu.