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  4. U-15 Liginde büyük heyecan

U-15 Liginde büyük heyecan

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

U-15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var.

U-15 Liginde büyük heyecan

U-15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var. Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U-15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.
İşte haftanın sonuçları;
A Grubu
Talasgücü Belediyespor 0-7 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Şekerspor 5-1 Argıncık Esnafspor
Trabzon 3861 Spor 8-1 Pınarbaşı Belediyespor
Kayseri Demirspor 0-2 Kılıçaslan Yıldızspor
B Grubu
Develispor 2-2 Doğa Gençlikspor
Kalespor 3-0 Kayserigücü FK
Kayseri OSB Atletikspor 1-0 Erkiletspor
Hacılar Erciyesspor (BAY)

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Kayseri Namaz Vakitleri 5 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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