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  4. U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü

U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü

İHA İHA
20.03.2024 08:24
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Nevşehir’de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Fikriye Gözübüyük hayatını kaybetti.

U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulusaray kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü, Sulusaray kasabasından 2000 Evler Mahallesi’ne seyir halinde iken yolda aniden U dönüşü yapmak isteyen Fikriye Gözübüyük’ün kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fikriye Gözübüyük kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza sonrası servis minibüsünün şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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