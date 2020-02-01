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U10 ve U11 Minik Kramponlar Cup 2020 tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz, U10-U11 Minik Kramponlar Cup 2020 futbol turnuvası final karşılaşmaları, renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.
Oynanan final müsabakaları büyük heyecan ve mücadeleye sahne olurken, turnuvada dereceye giren takımlar düzenlenen ödül töreniyle; kupa ve madalyalarına takdim edildi. Hem U-10 hem de U-11 Minik Kramponlar Cup 2020’de Hes Kablo Kayserispor birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Büyük ilgi ve katılımın olduğu törene katılan Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş, Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirterek, “Katılan tüm takımları kutluyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Yeni yeteneklerin keşfedileceği bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. U-10 Kategorisinde dereceye giren takımlar;
1. Olan Takım: Hes Kablo Kayserispor Kulübü
2. Olan Takım: Spor A.Ş. Spor Kulübü
3. Olan Takım: Erdem İlbey Spor Kulübü
U-11 Kategorisinde dereceye giren takımlar;
1. Olan Takım: Hes Kablo Kayserispor Kulübü
2. Olan Takım: Kılıçarslan Yıldızspor Kulübü
3. Olan Takım: Esen Makina Belsinspor Kulübü

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