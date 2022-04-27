YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

27.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ajansın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Grossi, Associated Press ajansına verdiği röportajda, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dikkati çekti.

Santrale erişim istediklerini söyleyen Grossi, bu erişim için Rusya ve Ukrayna'nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Santralin onarıma ihtiyacı olduğunu ancak tamiratların yapılamadığını kaydeden Grossi, bu durumun bu şekilde süremeyeceğini dile getirdi.

Bir nükleer santralde veya çevresinde herhangi bir askeri eylem olamayacağını vurgulayan Grossi, bu konuda Rusya'ya çağrıda bulunduğunu belirtti.

Grossi, bu konuda iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Grossi, savaşın sürdüğü Ukrayna'da nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması ve olası bir nükleer facianın yaşanmaması için temaslarda bulunmak üzere 29 Mart'ta bu ülkeye ilk ziyaretini yapmıştı. Bu ziyaret kapsamında Grossi, her iki tarafla görüşmüştü.

Grossi'nin ziyareti esnasında Rusya, 31 Mart'ta beklenmedik bir şekilde, 24 Şubat'ta kontrol altına aldığı Çernobil Nükleer Santrali'nden çekilmişti.

UAEA Başkanı Grossi, dün Çernobil'i ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattıTürk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattı
Kilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandıKilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybettiOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:47
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:45
Yatsı
21:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.