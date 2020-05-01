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UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak"

ANTALYA HABERLERİ  | 01.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

"Koronavirüs salgını bittikten sonra sağlık turizminde dünyada kalitenin ve güvenin yeni adresi Türkiye olacak. Türkiye, sağlıkta lider olduğunu Kovid-19 sürecinde tüm dünyaya kanıtladı" - "Gelişmiş birçok ülkede, koridorlara kadar varan aşırı doluluk nedeniyle doktorlar hangi hastanın öleceğine karar verirken, Türkiye'de tek bir hasta bile kaderine terk edilmedi, hiçbir kurumun yoğun bakımı dahi yüzde 100 doluluğa ulaşmadı"

AYŞE YILDIZ - Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı mücadelesinin sağlık turizmine ivme kazandırmasını beklediklerini belirterek, "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak" dedi.

UASTED Başkanı Mehmet Kanpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın öncesi katıldıkları uluslararası platformlarda hep Türkiye'deki güçlü sağlık altyapısını anlattıklarını söyledi.

Bugün haklı çıkmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kanpolat, Türkiye'nin kaliteli sağlık yatırımları ve sağlık çalışanlarının uzmanlığı ile tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sağlık turizminin önemli üssü haline gelmesini beklediklerini kaydeden Kanpolat, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını bittikten sonra sağlık turizminde dünyada kalitenin ve güvenin yeni adresi Türkiye olacak. Türkiye, sağlıkta lider olduğunu Kovid-19 sürecinde tüm dünyaya kanıtladı. Dünya devi dediğimiz ülkelerin sağlık altyapısı bir salgında çökerken, Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeye tıbbi ve koruyucu malzeme desteği gönderdi. Bu süreçte, Türkiye aslında tüm dünyaya güzel bir ders verdi."

İsveç'te durumu kötü olmasına rağmen evine gönderilen Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in tedavi için Türkiye'ye getirilmesinin de ülkenin gücünü gösterdiğine değinen Kanpolat, "Türkiye'deki sağlık altyapısının güçlü olması sayesinde hiçbir hasta mağdur olmadı. Gelişmiş birçok ülkede, koridorlara kadar varan aşırı doluluk nedeniyle doktorlar hangi hastanın öleceğine karar verirken, Türkiye'de tek bir hasta bile kaderine terk edilmedi, hiçbir kurumun yoğun bakımı dahi yüzde 100 doluluğa ulaşmadı." şeklinde konuştu.

Bu süreçte, Kovid-19 ile mücadele eden birçok ülkenin Türkiye'den gelecek yardım malzemelerine bel bağladığına değinen Kanpolat, tüm dünyanın bu süreçte Türkiye'nin yaptığı uygulamaları örnek gösterdiğini bildirdi.

Kanpolat, Dünya Sağlık Örgütü'nün referans gösterdiği Türkiye'nin dünya sağlık turizminin merkezi haline gelmesinin beklendiğini kaydetti.

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Antalya kovid Mehmet Kanpolat sağlık turizmi

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