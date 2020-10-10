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Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ermenistan işgalindeki Karabağın kurtarılması için Azerbaycan’ın yanında olduklarını açıkladı.

Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ermenistan işgalindeki Karabağın kurtarılması için Azerbaycan’ın yanında olduklarını açıkladı. Ayrıca gönüllü olarak cepheye giden üç Ahıska Türk’ünün şehit olduğu ifade edildi.
DATÜB’den yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta Azerbaycan vatandaşı Ahıska Türkleri de en ön saflarda katılıyor. Kaybedilen işgal altındaki toprakları ve verilen büyük askeri kayıpları hazmedemeyen Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. DATÜB olarak Ermenistan’ın bu alçak saldırısını kınıyor, en kısa sürede Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını terk etmesini talep ediyoruz.
Ahıskalı Türkler, Birinci Karabağ Savaşı’nda olduğu gibi bu haklı davasında Azerbaycan’ın Şanlı Ordusu sıralarında hizmet etmektedir. 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısına karşı başlatılan taarruzdan bugüne kadar devam eden operasyonlarda Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz ile sırt sırta Ermenilere karşı birlikte savaşan Ahıskalı Türk kardeşimiz; Selim Cabbarov Gılmanoğlu, Memmedov İlham Elhanoğlu ve Muradov Elxan Muradoğlu şehit düştü. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

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