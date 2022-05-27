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Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atletin hedefi milli forma

27.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da görme engelli üniversite öğrencisi Agit Günay, 3 ay önce başladığı atletizmde, 5 bin ve 1500 metrede Türkiye şampiyonu olmanın sevincini yaşıyor - Görme engelli atlet Agit Günay "Doğuştan yüzde 65 görme engelliyim. Üç aylık bir çalışmayla yarışmalara katıldım"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da üç ay önce başladığı atletizmde Türkiye şampiyonu olan görme engelli üniversite öğrencisi atlet Agit Günay, milli takıma seçilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'te dünyaya gelen ve doğuştan göz bebeği oynaması sonucu görme kaybı yaşayan 18 yaşındaki Agit Günay, geçen sene Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) parkurundaki elemeleri birinci olarak tamamlayıp üniversitenin antrenörlük bölümünü kazandı.

Eğitiminin yanı sıra sporla da iç içe yaşayan Günay, bir süre önce atletizmde Türkiye Görme Engeliler Spor Federasyonu (GESF) tarafından 14-15 Mayıs tarihlerinde Mersin’de düzenlenen "Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası"na katıldı. Günay, yaklaşık 3 ay önce başladığı bu sporda ilk defa katıldığı müsabakalarda 5 bin ve 1500 metrede rakiplerini geride bırakarak her iki kategoride de Türkiye şampiyonu oldu.

Madalyalarıyla kente dönen Günay, antrenörü Burhan Boztepe eşliğinde yeni madalyalar kazanmak ve milli takıma seçilmek için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Günay, azmi ve başarısıyla çevresindekilere de örnek oluyor.

- "3 aylık bir çalışmayla yarışmalara katıldım"

Agit Günay, AA muhabirine, kısa sürede başarılı sonuçlar elde etmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Milli takıma seçilme hedefiyle yarışmalara hazırlandığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"BESYO'yu kazandıktan sonra atletizmle tanıştım. Bu dalda milli sporcu olmak için atletizme başladım. İlk defa Mersin'de müsabakalara katıldım ve her 2 yarışmada da birinci oldum. Görme engelliler kategorisinde yarıştım. İlk defa katıldığım yarışmalarda birinci oldum ve bundan dolayı çok mutluyum. Doğuştan yüzde 65 görme engelliyim. Göz bebeklerimin oynaması sonucu görme kaybım var. 3 aylık bir çalışmayla yarışmalara katıldım."

Partneri Ali Demir'i örnek aldığını ifade eden Günay, desteklerinden dolayı Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile antrenörü Boztepe'ye teşekkür etti.

Hem eğitimine devam ettiğini hem de çok yoğun antrenman yaptığını anlatan Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye rekorlarını kırmayı hedefliyorum. Sporla uğraşmadan önce bu kadar aktivitem yoktu. Spor sayesinde birçok aktiviteyle ilgilenmeye başladım. Sporda çok eğleniyorum. Koşarken çok az görüyorum ve ilerledikçe önümü görebiliyorum. Uzun mesafeleri göremiyorum. Bedensel veya görme engelli olsun, herkesin sporla ilgilenmesini istiyorum, herkes spor yapabilir."

Günay, hiçbir şeyin spor yapmaya engel olmadığını, sporla engellerin aşılabildiğini belirterek, "Günlük 20 kilometre koşuyorum. Aynı zamanda sürat koşusu da yapıyorum. Spor çok eğlenceli." dedi.

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