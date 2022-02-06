Üç Bant Dünya Kupası'na Ankara ev sahipliği yapacak

Türkiye Bilardo Federasyonu, Üç Bant Dünya Kupası'nın 21-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkent Ankara, spor tarihinde ilk kez bilardo dalında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 21-27 Şubat tarihlerinde Gölbaşı Bilardo Tesisi'nde düzenlenecek organizasyona Türkiye ve dünyadan 100'ün üzerinde şampiyon sporcu katılacak." denildi.
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