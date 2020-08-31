Üç bin yıllık kent Birgi turizmde hak ettiği değeri almak istiyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Birgi, Bozdağlar ile Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylalar ile eski köyleri birbirine bağlayan "Efeler Yolu" projesi sayesinde turizmde cazibe merkezi olmayı bekliyor.

Ödemiş ilçesine bağlı tarihi yerleşke Birgi'nin, MÖ 750'den bu yana bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans imparatorlukları, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunan Birgi, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır canlı bir sosyal hayata ev sahipliği yapıyor.

Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu günümüze taşımayı başaran ve bu sayede 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi yerleşke, koruduğu mimari geleneğiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Kültür turizmi noktasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren Birgi, İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı "Efeler Yolu" projesi sayesinde daha çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.