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Üç bin ziyaretçi Bilecik’in tarihi yerlerini gezecek

BİLECİK HABERLERİ  | 04.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu Kültür ve Tarih gezileri kapsamında Bilecik iline gelecek olan 3 bin ziyaretçinin ilk kafilesi Bilecik’e geldi.Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı Yaşayan Şehir Müzesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, yurt içinden ve yurt dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu Kültür ve Tarih gezileri kapsamında Bilecik iline gelecek olan 3 bin ziyaretçinin ilk kafilesi Bilecik’e geldi.
Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı Yaşayan Şehir Müzesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, yurt içinden ve yurt dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda Bilecik’e gelen ziyaretçi grubu, ilk önce Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı daha sonra da Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdiler. Şeyh Edebali Türbesinde dua eden ziyaretçiler daha sonra Tarih Şeridini gezerek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı programda Bilecik Belediyesi Görevli Rehberleri, konuklarına bilgiler aktardı. Ziyaretçiler de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti.

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Emre Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
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