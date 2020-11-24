Üç boyutlu resim çalışması ile geçmiş ve gelecek buluşacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde çalışma başlatan Ressam ve Mimar Dr. Eldar Zeinalov, Karacasu ve Afrodisias’ın, Aydın’ın değerli taşı olduğunu belirtti. Türk Kültürü ile Karacasu’nun geçmişini sentezleyen çalışma tamamlandığında geçmiş ve geleceği buluşturan eser Karacasu Belediye binasının dört bir yanında üç boyutlu olarak hayat bulacak.

Karacasu Belediyesi koordinesinde başlatılan proje kapsamında Karacasu’ya gelen Azeri Ressam, Mimar Eldar Zeinalov, ilçe genelindeki estetik dokunuşlar ile Karacasu’nun hikayesini çiziyor. Belediye Başkanı Zeki İnal’ın talimatıyla ilçe genelinde başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kentin kültürel dokusu ve tarihi gün yüzüne çıkıyor. Kentin işlek yerlerinden olan Dua Meydanı’na yapılan saat kulesi ressam Zeinalov’un tasarımıyla estetik bir görünüm kazanırken, görenleri de zamanın kavramının önemini hatırlatıyor.

Saat Kulesine bir karakter ve hikaye kazandırdıklarını ifade eden Zeinalov; “Yaptığımız çalışmada öncelikle saat ve zaman kavramını ön plana çıkarttık. Saat zamanı ölçen bir araçtır, zaman ise Dünya’nın hareketlerini tamamlamasıyla gerçekleşir ve kulenin bulunduğu alan Dua Meydanı olarak geçen merkezi bir yer. Nasıl, Kız Kulesi’nin kendine ait bir hikayesi varsa burada saat kulesinin bulunmasının bir hikayesi ve bulunma nedeni var. Buradan yola çıkarak bu kuleye bir karakter kazandırdık. Buradan yola çıkarak, saat kulesinde Dünya’ya yani yer küreye yer verdim. Çünkü zamanın oluşması onun hareketlerine bağlı. Dünya’nın 2 ana rengini olan yeşil ve maviyi kullanarak da dünyayı tamamladım. Dua Meydanı’nda bulunmasından dolayı da dinimize göre camii gibi bir kubbesi olmasını istedim. Kubbeyi de sekiz parçaya böldüm. Çünkü dinimizde cennetin sekiz kapısı vardır. Yer kubbesi inancımıza göre yedi kattan oluşur sekizincisi ise ‘Azad’ yani özgürlük. Özgür Türkiye. Sonra onu daha da kutsal ve görkemli göstermek için Türklüğün rengi olan turkuazı kullandım. Üzerine döktüğüm her bir sim de Türk yıldızını temsil ediyor. Sonra onun üstünde yine bayrağımızda olan Ayyıldız’ı kıbleye bakacak şekilde monte ettim. Saat kulesini çevreleyen ve buraya ait olan taşlar var. Yani yaptığım çalışmanın sonunda hem Karacasu’ya ait olan malzemelerden hem dinimiz hem milletimiz hem Türklüğümüz hem zaman hem dünya hepsi bir bütünü oluşturdu. Buraya ait kendi özellikleri olan güzel bir eser ortaya çıktı” dedi.