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Üç branşta yarışan genç sporcunun hedefi büyük

16.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wushuda Avrupa şampiyonu olan 13 yaşındaki Adar Kalay'ın hedefi aynı başarıyı muaythai ve kick boksta da yakalamak - Milli sporcu Adar Kalay: "Bu ay sonunda Muaythai Türkiye Şampiyonası var. Orada da birinci olursam o zaman 2 branşta dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağım''

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Wushu branşında yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan İzmirli 13 yaşındaki Adar Kalay, aynı başarıyı muaythai ve kick boksta da yakalamak istiyor.

Menemen ilçesinde kilo problemleri nedeniyle spora başlayan ikiz kardeşini izlemeye gittiği spor salonunda wushu ile 8 yaşında tanışan Adar Kalay, geçen sürede 5 yılda birçok kez Türkiye birinciliğine uzandı.

Ortaokul öğrencisi Kalay, geçen mayısta Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda yıldızlarda altın madalya kazandı.

Aynı zamanda muaythai ve kick boks branşlarında da müsabakalara katılan genç sporcunun hedefi bu üç dalda da uluslararası başarılara imza atmak. Haftanın 7 günü idman yapan Kalay, antrenörünün planlaması doğrultusunda muaythai, kick boks ve wushu çalışıyor.

Aralık ayında Malezya'da gerçekleştirilecek Dünya Wushu Şampiyonası'na hazırlanan İzmirli sporcu, birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

- "Benden büyüklerle antrenman yaptırıyorum"

Kalay, AA muhabirine, spora başlamasının tesadüfe dayandığını ancak çok çalışarak yoluna devam ettiğini ifade etti.

Haftanın 7 gününün spor salonunda geçirdiğini anlatan Kalay, "Kendi yaşıtlarım olmadığı için benden büyüklerle antrenman yapıyorum. Bulgaristan'daki wushu şampiyonasında Bosna Hersekli rakibimi yenerek birinci oldum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu ay sonunda Türkiye Muaythai Şampiyonası var. Orada da birinci olursam o zaman 2 branşta dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağım. Ayrıca kick boks da yapıyorum. Bu üç branşta da ismimden söz ettirmek istiyorum." dedi.

Antrenör Selim Afşar da Menemen Belediyesi bünyesinde 130 sporcuya muaythai ve wushu yaptırdığını, bunlar arasında Türkiye ve Avrupa şampiyonlarının olduğunu söyledi.

Adar Kalay'ın 5 yıl önce kendilerine katıldığını anlatan Afşar, "Önce ikizi geliyordu. Sonra Adar da gelmeye başladı. Birkaç şampiyonaya götürdüm başarılı oldu. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu. Adar 13 yaşında ama 16-18 yaşındakilerle antrenman yaptırıyorum. Kendi yaş grubunda rakip bulamıyor ve daha da güçlü olsun istiyoruz." diye konuştu.

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