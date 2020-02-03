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Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı

SİVAS HABERLERİ  | 03.02.2020 12:13 | Son Güncelleme

Sivas’ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı Gazi ve Yakupoğlan köyünün yolları kapandı. Gazi ve Yakupoğlan köylerinde yaşayan 3 diyaliz hastası rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kapalı köy yollarından dolayı ilerlemekte güçlük çeken Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) hastalara 4X4 ambulans ile 6 saatlik çalışmanın sonunda ulaşabildi. Daha sonra hastalar ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından alınarak kentte bulunan hastanelere götürüldü.

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Akşam
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Yatsı
19:19

Sivas Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Anıl Eczanesi
Merkez
Güldeş Eczanesi
Merkez
Özkaynak Eczanesi
Merkez
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