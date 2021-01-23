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  4. Üç gün sürmesi planlanan çalışma 8 saatte tamamlandı

Üç gün sürmesi planlanan çalışma 8 saatte tamamlandı

23.01.2021 23:40 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına teknik altyapı ve sistemlerini kısa sürede taşıyarak, online işlemleri ve internet sayfasını tekrardan vatandaşların hizmetine açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına teknik altyapı ve sistemlerini kısa sürede taşıyarak, online işlemleri ve internet sayfasını tekrardan vatandaşların hizmetine açtı. 3 gün sürmesi planlanan işlemler, 8 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına taşınma sürecinin başlaması dolayısıyla teknik altyapı ve sistemlerinin kurulum çalışmalarını tamamladı. 3 gün sürmesi planlanan çalışmalar, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli tarafından 8 saat gibi kısa sürede tüm sunucular mevcut binadan yeni hizmet binasına taşınarak online işlemler ve internet sayfası hizmete açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, taşınma ve kurulum işlemleri süresince çalışmaları yakından takip etti.

Vatandaşlar mağdur edilmedi
Manisa Büyükşehir Belediyesinin taşınma işlemleri sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 185 Çözüm Merkezi ve 188 Cenaze Hizmetleri hatları, MASKİ Genel Müdürlüğüne yönlendirildi. Vatandaşların talepleri alınarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

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