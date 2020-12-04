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Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.12.2020 19:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’da önceki gece 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve aynı gün içerisinde polis tarafından yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir gecede 3 farklı iş yerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli M.A.D.

Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı

Adıyaman’da önceki gece 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve aynı gün içerisinde polis tarafından yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir gecede 3 farklı iş yerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli M.A.D. isimli şahsı tespit etti. Şahsın aynı gün içerisinde yakalayan polis ekipleri şahsı çalmış olduğu 600 TL para ile birlikte yakaladı.
Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı

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