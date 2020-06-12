Üç kardeşin ürettiği taş klarnetler yoğun ilgi görüyor

Üç kardeş, dedelerinden kalan ve atölyelerinde oluşturdukları özel köşede sakladıkları hatıralara adeta gözü gibi bakıyor.

İlk defa 2015 yılında taştan klarnet yapan kardeşlerin bu enstrümanına Türkiye'deki birçok sanatçı ilgi gösterirken yurt dışından da talep geliyor.

Yaklaşık 100 metrekarelik atölyede siparişlere göre klarnet imal eden üç kardeş, aynı zamanda bozuk enstrümanların de tamirlerini gerçekleştiriyor.

Dedelerinin vefatının ardından Altınordu ilçesinde kendi imkanlarıyla atölye kuran Özdemir kardeşler, burada abanoz, zeytin, gül ve erik ağaçlarının yanı sıra taştan da el yapımı klarnet üretiyor.

Ordu'da 2014 yılında yaşamını yitiren ve bir dönem yılın ahisi de seçilen klarnet ustası Ahmet Özdemir'in torunları dedelerinin mesleğini sürdürüyor.

Erman Özdemir, klarnet yapımına çok erken yaşlarda başladığını aktararak, "Dedemiz, bize bu mesleği çok küçük yaşta aşıladı. Ondan çok şey öğrendik ve bugünlere geldik. İnşallah dedemizin bize devretmiş olduğu bayrağı torunları olarak en iyi yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Dedesinin hayattayken ilk defa mermerden klarnet yaptığını belirten Erman Özdemir, torunları olarak kendilerinin de taştan klarnet yapmaya başladıklarını ve şu anda bu enstrümanlara ilginin oldukça fazla olduğunu anlattı.

Taştan yaptıkları klarnetlerin yapımının oldukça zor olduğunu ifade eden Özdemir, "Taşı işlemek çok meşakkat istiyor. Çok sert bir malzemeden klarnet yapıyorsunuz. Ama biz aynı dedemin mermerden yaptığı gibi bir ilki yaparak taştan klarnetleri üretiyoruz." dedi.

Yaptıkları ürünleri şimdiye kadar birçok ünlü sanatçıya verdiklerini anlatan Özdemir, bunun yanı sıra bu işe gönül vermiş, bu işten gelir kazanan kişilere de sipariş özelliklerine göre taş klarnet gönderdiklerini vurguladı.

Yurt dışından ise ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Arap ülkelerine de ürün gönderdiklerini söyleyen Erman Özdemir, buralardan yeni siparişler aldıklarını da aktardı.