YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Üç kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istendi

Üç kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istendi

23.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza tespit tutanağına göre kusurlu olan ve uykulu şekilde araç kullandığını kabul eden sürücü hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 25 Ağustos'ta, 41 AJS 043 plakalı aracın sürücüsü Adnan Sevinç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 129. sokak kesişimindeki EGO otobüs durağına çarptı.

Kazada, durakta otobüs bekleyen TBMM'de koruma polisi olarak görev yapan Orhan Yeşilırmak, eşi Semiha Uzun Yeşilırmak ve Keziban Irkıçatal hayatını kaybetti.

Kazadan sonra tutuklanan sürücü Sevinç, ifadesinde uykulu olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, kazanın bu nedenle yaşandığını söyledi.

İddianamede yer verilen kaza tespit tutağında, sanık Sevinç'in kusurlu olduğu, durakta bekleyen maktullerin kural ihlallerinin bulunmadığı belirtildi.

Sanık Sevinç'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi sonucunda söz konusu isimlerin hayatını kaybettiği vurgulanan iddianamede, "Bu kapsamda şüphelinin üzerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçunu işlediği, ölü muayene tutanakları, kaza tespit tutanağı, şüpheli ifadesi ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda söz konusu suçtan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen sanık Sevinç, 31 Ocak’ta Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacakAnkara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacak
Kargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandıKargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydıBoşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı
Anahtar Kelimeler:
kaza

Ankara Namaz Vakitleri 23 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
12:52
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
19:00
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.