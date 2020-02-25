“Üç Silahşör” balesi bu kez görme engelliler için Kadıköy’de sahne alıyor

“Üç Silahşör” balesi, sahnedeki atmosferin eş zamanlı olarak anlatılacağı özel bir gösterimle görme engelli izleyici ile buluşacak. 29 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında düzenlenecek özel gösterimde sesli betimleme yapılacak, ayrıca görme engelliler sahneyi dokunarak hissedecek.

Sahneyi dokunarak hissedecekler

Alexandre Dumas’ın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan “Üç Silahşor”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından bu kez özel olarak görme engelliler için sahne alıyor. İDOB, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Fındıklı Rotary Kulübü ve Sesli Betimleme Derneği işbirliğinde düzenlenecek gösterim 29 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da Süreyya Operası’nda gerçekleşecek. Türkiye’de ilk kez 2016 yılında sesli betimleme ile Fındıkkıran Balesini izleyen görme engelliler bu kez Üç Silahşör balesini izleyebilecek. 220 görme engelli sanatsever, gönüllülerin desteğiyle sahneyi dolaşacak ve kostümlere dokunarak inceleyecekler.

Kulaklıklarla “görecekler”

Bale temsilinin sesli betimlemesini yapacak uzmanlar, eserin sesli olarak yorumlanması için hazırlıklarını tamamladı. Temsil sırasında kendileri için ayrılmış özel alanda, canlı olarak gördüklerini anlatacak uzmanlar sahnenin atmosferini, yaşananları, kulaklıklar aracılığıyla görme engellilere ulaştıracak.



