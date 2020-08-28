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Üç üniversite sağlıklı ve güvenli yükseköğretim için seferber oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.08.2020 12:49 | Son Güncelleme

2020-2021 Örgün Sistem Öğretim Yılı Planlaması Çalıştayı Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı.Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “2020-2021 Örgün Sistem Öğretim Yılı Planlaması Çalıştayı” sona erdi.

Üç üniversite sağlıklı ve güvenli yükseköğretim için seferber oldu

2020-2021 Örgün Sistem Öğretim Yılı Planlaması Çalıştayı Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı.
Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “2020-2021 Örgün Sistem Öğretim Yılı Planlaması Çalıştayı” sona erdi. Pandemi koşullarında eğitim öğretimin değerlendirildiği çalıştay, gerekli önlemler alınarak Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senatosu’nda düzenlendi. Çalıştaya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun yanı sıra üç üniversitenin rektör yardımcıları da katıldı.

Kaliteli, sağlıklı ve güvenli eğitim öğretim
Üniversitelerin ilgili kurullarınca hazırlanan raporların sunulduğu ve yaklaşık 3 saat süren çalıştay boyunca, pandemi koşullarında eğitim öğretim faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceğine dair birçok başlık ele alınırken, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sağlıklı bir şekilde nitelikli yükseköğretim faaliyetlerinde bulunabilmesi için izlenecek olan yöntemler tartışıldı.
Çalıştay kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca sağlığın korunması ve eğitim kalitesinden ödün vermeden güvenli bir ortamın hazırlanması amacıyla yüz yüze eğitimlerde seyrekleştirme ve çevrimiçi ders işleme yöntemleri, ders sürelerinin ve materyallerinin nasıl olacağına yönelik planlamalar, hazırlık süreçleri, alana özgü çevrimiçi ders müfredatı, etkinlik planlaması, çevrimiçi ölçme ve değerlendirme yöntemleri, devam/devamsızlık durumları ve ilgili diğer hususlar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

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