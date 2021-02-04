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Üç üniversiteden iş birliği

04.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’a gelen Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ı misafir ederek iş birliği konularını görüştü.
Ziyarette Üniversite genelinde başlatılan yenilikçi eğitim revizyonunun karşılık bulması adına sıkı bir mesaiyle yola koyulduklarını vurgulayan Rektör Ünal; bilim, teknoloji ve üretim alanlarında yeni fikir ve projeler sayesinde öncü olmayı hedeflediklerini kaydetti. Görüşmede üniversiteler arası paydaşlık ve dayanışmanın önemi üzerinde durulurken, her üç üniversitenin bilimsel altyapısı ve teknik olanakları da dikkate alınarak araştırma geliştirme (AR-GE) süreçlerinde iş birliği alanlarına ve ortak çalışmaya dair değerlendirmeler paylaşıldı. Rektörler bunların yanı sıra, üyesi oldukları Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP), ülke ve bölgenin gelişimine yönelik sürdürdüğü projeler hakkında da fikir ve görüşlerini dile getirdiler.

Borsan Grubu Rektör Ünal’ı ziyaret etti
Borsan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Ölmez, Rektör Ünal’a iyi dileklerde bulunarak, Borsan Grup’un sanayi alanındaki faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Ziyarette ayrıca Adnan Ölmez, Rektör Ünal’a üniversite ile yapılabilecek muhtemel projelerle ilgili görüşlerini bildirdi.

Mimarlardan ziyaret
Mimarlar Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şener ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamındaki görüşmede Rektör Ünal, Başkan Burak Şener ve Yönetim Kurulunun her bir üyesiyle tanışarak kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Ziyarette Mimarlar Odası Samsun Şubesinin çalışmaları ve geleceğe dönük projeleri hakkında Rektör Ünal’a bilgiler veren Başkan Şener, ayrıca kurumlar arası iş birliği imkanlarına dair düşünce ve değerlendirmelerini paylaştı. Bünyesindeki Mimarlık Fakültesi’nden ötürü Üniversiteyle daha yakın ilişkiler ve temaslarda bulunmak istediklerini belirten Başkan Şener, donanımlı ve yetkin öğrencilerin yetişmesinde Oda olarak sektörel birikim ve deneyimlerini aktarmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Rektör Ünal da sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iletişim kurup uyum içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerine dikkat çekti. Her fakültede olduğu gibi Mimarlık Fakültesindeki eğitimi de önemsediklerine işaret eden Rektör Ünal, sektördeki değişim, gelişim ve yenilikler doğrultusunda nitelikli mezunlar vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Başkan Togar’dan ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’la bir görüşme gerçekleştirdi. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; Rektör Ünal ve Belediye Başkanı Togar, karşılıklı yapılması planlanan çalışmalar ile iş birliklerine yönelik fikirler ve öneriler paylaşıldı.

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