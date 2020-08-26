Üç üniversiteden sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim yılı için ortak çalıştay

Sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim yılı sunmak amacıyla bir araya gelen Anadolu Üniversitesi, ESOGÜ ve ESTÜ yönetimleri, 27 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek olan “2020-2021 Örgün Sistem Öğretim Yılı Planlaması Çalıştayı”nda buluşacak.

Aday öğrencilere zorlu üniversite tercih sürecinde rehberlik yapan “Tercihim Eskişehir” platformu paydaşları, yeni öğretim yılında en sağlıklı ve en güvenilir modeli tartışmak için çalıştayda bir araya geliyor. Eskişehir’in 3 önemli yükseköğretim kurumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) aday öğrencilere tercih döneminde sunduğu desteği yeni eğitim öğretim yılı boyunca da sürdürecek.

Pandemi döneminde eğitim ve öğretim konuşulacak

Tercih döneminin sona ermesinin ardından ortak çalışmalarına devam eden üç üniversite, yeniden bir araya gelerek pandemi koşullarına en uygun eğitim öğretim modelini ortaya koymaya hazırlanıyor. Bu amaçla düzenlenecek çalıştayda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan kararlar doğrultusunda örgün sisteme yönelik olarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze verilecek eğitimlerde seyrekleştirme yöntemi, çevrimiçi ders işleme yöntemleri, uygulama dersleri, ders süreleri ve materyallerin nasıl olacağına yönelik planlamalar, hazırlık süreçleri, alana özgü çevrimiçi ders müfredatı ve etkinlikler, sınav, proje ve diğer çevrimiçi ölçme ve değerlendirme yöntemleri, devam ve devamsızlık durumları ile diğer hususlar ve öneriler ele alınacak.

Pandemi önlemleri alınarak Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senatosu’nda düzenlenecek çalıştaya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun yanı sıra üç üniversitenin rektör yardımcıları da katılacak.

