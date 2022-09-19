YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Üç yıl önce başladığı judoda Balkan Şampiyonası'na çıkacak

Üç yıl önce başladığı judoda Balkan Şampiyonası'na çıkacak

19.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ikincisi olan 12 yaşındaki Şanlıurfalı judocu Ahmet Beşaltı, Minikler Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor - Milli sporcu Ahmet Beşaltı: - "Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah oradan da madalyayla dönerim"

YASİN DİKME - Yaklaşık 3 yıl önce başladığı judoda kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye ikincisi olan 12 yaşındaki Ahmet Beşaltı, katılacağı Minikler Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Judoyla spora başla" projesi kapsamında Şanlıurfa'da düzenlenen kursa katılan Beşaltı'nın hayatı değişti.

Bu branşta kendisini geliştiren Beşaltı, katıldığı müsabakalarda önemli dereceler kazandı. 22-24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye ikincisi olan Ahmet Beşaltı, 24-25 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Antrenörü İbrahim Halil Durna nezaretinde Haliliye Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi'nden çalışmalarını sürdüren Beşaltı, Balkan Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

Ahmet Beşaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu judoyu çok sevdiğini ve bu sporda kendisini geliştirmek için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüp, çok çalıştığını anlatan Beşaltı, "Yaklaşık 3 yıl önce İbrahim Halil Durna Hoca'mın yönlendirmesiyle judoya başladım. Kısa sürede kendimi geliştirdim. Katıldığım bölgesel organizasyonlarda ve Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar aldım. Temmuz ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda ikinci sırayı elde ettim. 10 aylık bir çalışmanın ardından şampiyonada derece aldım ve çok mutlu oldum. 24-25 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah oradan da madalyayla dönerim. Disiplinli bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

- Durna: "Çok başarılı ve disiplinli bir sporcu"

Antrenör İbrahim Halil Durna, Ahmet Beşaltı'nın uzun zamandır hazırlandığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.

Antrenmanlara aksatmadan devam ettiklerini dile getiren Durna, "Ahmet, çok sıkı bir çalışmanın ardından kilosunda Türkiye ikincisi oldu. Bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Kendisiyle 3 yıl önce tanıştık. Çok başarılı ve disiplinli bir sporcu. Şimdi Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda katılacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimizde Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarından derece yapmak var. Kendisini çok güveniyoruz. İnanıyoruz ki çok önemli başarılar ele edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandıŞehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandı
Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildiYargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Judo

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:23
İkindi
15:50
Akşam
18:32
Yatsı
19:47
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.